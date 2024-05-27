Чудова особливість цього пирога – прості інгредієнти та мінімум зусиль. Коли б ви не захотіли його приготувати, все необхідне вже точно є у вас під рукою.

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Рецепт пирога з яйцем та зеленню

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 400 мілілітрів кефіру (2,5%);

– 320 грамів борошна;

– 50 мілілітрів соняшникової олії;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка соди;

– по чайній ложці цукру та солі;

начинка:

– 100 грамів свіжої зеленої цибулі;

– 6 варених яєць;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Варимо 6 яєць на круто, нарізаємо дрібними кубиками або грубо натираємо. Цибулю миємо, обсушуємо та дрібно шаткуємо. З'єднуємо яйця та цибулю, солимо, перчимо та відставляємо. Готуємо тісто. Збиваємо яйця з цукром та сіллю. Додаємо кефір та олію, добре збиваємо. Поступово вводимо просіяне борошно з содою. Накриваємо плівкою та даємо 20 хвилин постояти. У форму виливаємо половину тіста. Викладаємо рівним шаром начинку та покриваємо другою половиною тіста. Випікаємо 40 хвилин при 170 градусах, духовка повинна бути вже розігріта. Готовий пиріг змащуємо вершковим маслом.

Смачного!

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