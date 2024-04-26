Это блюдо имеет праздничный вид, однако в его приготовлении нет ничего сложного. Нужно иметь только базовые кулинарные навыки – и вас некоторое время будут считать настоящей звездой кулинарии.

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Рецепт фаршированных блинов

Время: 2 часа

Порций: 8

Приготовление:

  1. Все ингредиенты для блинов соединяем и хорошо перемешиваем.
  2. Грибы и куриное мясо мелко режем, лук режем кубиками и обжариваем до золотистого цвета.
  3. Отдельно жарим грибы и солим.
  4. Смешиваем ингредиенты для начинки на сковороде, в конце добавляем сливки.
  5. Жарим блины.
  6. Заворачиваем в них фарш и скрепляем, как хинкали, и скрепляем зубочисткой.
  7. Отправляем на несколько минут в духовку, чтобы расплавился сыр.

Приятного аппетита!