Это блюдо имеет праздничный вид, однако в его приготовлении нет ничего сложного. Нужно иметь только базовые кулинарные навыки – и вас некоторое время будут считать настоящей звездой кулинарии.

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Рецепт фаршированных блинов

Время: 2 часа

Порций: 8

Ингредиенты: – 4 яйца;

– 0,7 литра молока;

– 300 грамм муки;

– 2 чайные ложки крахмала;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 4 столовые ложки оливкового масла; начинка: – куриное мясо;

– лук;

– грибы;

– соль, перец;

– вустерширский соус;

– сливки;

– сыр.

Приготовление:

Все ингредиенты для блинов соединяем и хорошо перемешиваем. Грибы и куриное мясо мелко режем, лук режем кубиками и обжариваем до золотистого цвета. Отдельно жарим грибы и солим. Смешиваем ингредиенты для начинки на сковороде, в конце добавляем сливки. Жарим блины. Заворачиваем в них фарш и скрепляем, как хинкали, и скрепляем зубочисткой. Отправляем на несколько минут в духовку, чтобы расплавился сыр.

Приятного аппетита!

Это сочетание всегда срабатывает: готовим салат с курицей и ананасом.