Ця страва має святковий вигляд, однак у її приготуванні немає нічого складного. Потрібно мати лише базові кулінарні навички – і вас деякий час вважатимуть справжньою зіркою кулінарії.

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Рецепт фаршированих млинців

Час: 2 години

Порцій: 8

Інгредієнти: – 4 яйця;

– 0,7 літра молока;

– 300 грамів борошна;

– 2 чайні ложки крохмалю;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 4 столові ложки оливкової олії; начинка: – куряче м'ясо;

– цибуля;

– гриби;

– сіль, перець;

– вустерширський соус;

– вершки;

– сир.

Приготування:

Всі інгредієнти для млинців з'єднуємо і добре перемішуємо. Гриби та куряче м'ясо дрібно ріжемо, цибулю ріжемо кубиками та обсмажуємо до золотистого кольору. Окремо смажимо гриби та солимо. Змішуємо інгредієнти для начинки на пательні, в кінці додаємо вершки. Смажимо млинці. Загортаємо в них фарш та скріплюємо, як хінкалі, і скріплюємо зубочисткою. Відправляємо на кілька хвилин у духовку, щоб розплавився сир.

Смачного!

Це поєднання завжди спрацьовує: готуємо салат з куркою та ананасом.