Ця страва має святковий вигляд, однак у її приготуванні немає нічого складного. Потрібно мати лише базові кулінарні навички – і вас деякий час вважатимуть справжньою зіркою кулінарії.
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Рецепт фаршированих млинців
Час: 2 години
Порцій: 8
Приготування:
- Всі інгредієнти для млинців з'єднуємо і добре перемішуємо.
- Гриби та куряче м'ясо дрібно ріжемо, цибулю ріжемо кубиками та обсмажуємо до золотистого кольору.
- Окремо смажимо гриби та солимо.
- Змішуємо інгредієнти для начинки на пательні, в кінці додаємо вершки.
- Смажимо млинці.
- Загортаємо в них фарш та скріплюємо, як хінкалі, і скріплюємо зубочисткою.
- Відправляємо на кілька хвилин у духовку, щоб розплавився сир.
Смачного!