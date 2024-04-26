Ця страва має святковий вигляд, однак у її приготуванні немає нічого складного. Потрібно мати лише базові кулінарні навички – і вас деякий час вважатимуть справжньою зіркою кулінарії.

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Рецепт фаршированих млинців

Час: 2 години

Порцій: 8

Приготування:

  1. Всі інгредієнти для млинців з'єднуємо і добре перемішуємо.
  2. Гриби та куряче м'ясо дрібно ріжемо, цибулю ріжемо кубиками та обсмажуємо до золотистого кольору.
  3. Окремо смажимо гриби та солимо.
  4. Змішуємо інгредієнти для начинки на пательні, в кінці додаємо вершки.
  5. Смажимо млинці.
  6. Загортаємо в них фарш та скріплюємо, як хінкалі, і скріплюємо зубочисткою.
  7. Відправляємо на кілька хвилин у духовку, щоб розплавився сир.

Смачного!