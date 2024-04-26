"На потом" не остается никогда: невероятная закуска, которая станет вашим кулинарным хитом
26 апреля 2024, 07:05Читати новину українською
Источник:gospodynka
Блины, кажутся простым и тривиальным блюдом. Но немного фантазии - и перед вами уже шедевр.
Это блюдо имеет праздничный вид, однако в его приготовлении нет ничего сложного. Нужно иметь только базовые кулинарные навыки – и вас некоторое время будут считать настоящей звездой кулинарии.
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Рецепт фаршированных блинов
Время: 2 часа
Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 0,7 литра молока;
– 300 грамм муки;
– 2 чайные ложки крахмала;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
начинка:
– куриное мясо;
– лук;
– грибы;
– соль, перец;
– вустерширский соус;
– сливки;
– сыр.
Приготовление:
- Все ингредиенты для блинов соединяем и хорошо перемешиваем.
- Грибы и куриное мясо мелко режем, лук режем кубиками и обжариваем до золотистого цвета.
- Отдельно жарим грибы и солим.
- Смешиваем ингредиенты для начинки на сковороде, в конце добавляем сливки.
- Жарим блины.
- Заворачиваем в них фарш и скрепляем, как хинкали, и скрепляем зубочисткой.
- Отправляем на несколько минут в духовку, чтобы расплавился сыр.
Приятного аппетита!Это сочетание всегда срабатывает: готовим салат с курицей и ананасом.