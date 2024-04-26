"На потом" не остается никогда: невероятная закуска, которая станет вашим кулинарным хитом

26 апреля 2024, 07:05
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Источник:

gospodynka

Блины, кажутся простым и тривиальным блюдом. Но немного фантазии - и перед вами уже шедевр.

Это блюдо имеет праздничный вид, однако в его приготовлении нет ничего сложного. Нужно иметь только базовые кулинарные навыки – и вас некоторое время будут считать настоящей звездой кулинарии.

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Рецепт фаршированных блинов

Время: 2 часа

Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 яйца;
– 0,7 литра молока;
– 300 грамм муки;
– 2 чайные ложки крахмала;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 4 столовые ложки оливкового масла;

начинка:

– куриное мясо;
– лук;
– грибы;
– соль, перец;
– вустерширский соус;
– сливки;
– сыр.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты для блинов соединяем и хорошо перемешиваем.
  2. Грибы и куриное мясо мелко режем, лук режем кубиками и обжариваем до золотистого цвета.
  3. Отдельно жарим грибы и солим.
  4. Смешиваем ингредиенты для начинки на сковороде, в конце добавляем сливки.
  5. Жарим блины.
  6. Заворачиваем в них фарш и скрепляем, как хинкали, и скрепляем зубочисткой.
  7. Отправляем на несколько минут в духовку, чтобы расплавился сыр.

Приятного аппетита!

Это сочетание всегда срабатывает: готовим салат с курицей и ананасом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська