С ними ваш кулич будет самым красивым: как просто сделать шоколадные гнезда
3 мая 2024, 15:22Читати новину українською
Источник:Shuba
Паску можно украсить по-настоящему красиво. Попробуйте в этом году приготовить шоколадные гнезда.
Они могут стать не только украшением, но и оригинальным десертом. Дети точно будут в восторге.
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Как приготовить шоколадные гнезда на кулич
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 8
– 150 граммов овсяных хлопьев;
– 150 граммов сахара;
– 60 граммов масла 73%;
– 100 миллилитров молока 2,5%;
– 2 столовые ложки какао;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов арахисовой пасты.
Для украшений:
– 100 граммов шоколада;
– 30 граммов изюма;
– 30 граммов грецких орехов.
Приготовление:
- В кастрюле растопите масло, добавьте молоко, сахар, какао и ванильный сахар. Доведите до кипения. Варите на маленьком огне, помешивая, 1 минуту.
- Снимите кастрюлю с огня, добавьте арахисовую пасту и перемешайте. Всыпьте овсяные хлопья и снова хорошо перемешайте.
- Разделите массу на 6 частей и сформируйте из них шарики. Дайте остыть в течение 5 минут.
- Затем сформируйте из шариков гнезда и оставьте их на 1 час застывать.
- На водяной бане растопите шоколад и налейте его в гнезда.
- Дайте немного остыть и украсьте сверху изюмом и орешками.