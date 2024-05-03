Вони можуть стати не лише прикрасою, а й оригінальним десертом. Діти точно будуть у захваті.
Варто спробувати Це треба знати кожному: як перевірити, що паска спеклася
Як приготувати шоколадні гнізда на паску
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- У каструлі розтопіть масло, додайте молоко, цукор, какао і ванільний цукор. Доведіть до кипіння. Варіть на маленькому вогні, помішуючи, 1 хвилину.
- Зніміть каструлю з вогню, додайте арахісову пасту та перемішайте. Всипте вівсяні пластівці та знову добре перемішайте.
- Розділіть масу на 6 частин і сформуйте з них кульки. Дайте охолонути протягом 5 хвилин.
- Потім сформуйте з кульок гнізда і залиште їх на 1 годину застигати.
- На водяній бані розтопіть шоколад і налийте його в гнізда.
- Дайте трохи охолонути та прикрасьте зверху родзинками й горішками.