Вони можуть стати не лише прикрасою, а й оригінальним десертом. Діти точно будуть у захваті.

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Як приготувати шоколадні гнізда на паску

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 150 грамів вівсяних пластівців;

– 150 грамів цукру;

– 60 грамів масла 73%;

– 100 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 столові ложки какао;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів арахісової пасти.

Для прикрас:

– 100 грамів шоколаду;

– 30 грамів родзинок;

– 30 грамів волоських горіхів.

Приготування:

У каструлі розтопіть масло, додайте молоко, цукор, какао і ванільний цукор. Доведіть до кипіння. Варіть на маленькому вогні, помішуючи, 1 хвилину. Зніміть каструлю з вогню, додайте арахісову пасту та перемішайте. Всипте вівсяні пластівці та знову добре перемішайте. Розділіть масу на 6 частин і сформуйте з них кульки. Дайте охолонути протягом 5 хвилин. Потім сформуйте з кульок гнізда і залиште їх на 1 годину застигати. На водяній бані розтопіть шоколад і налийте його в гнізда. Дайте трохи охолонути та прикрасьте зверху родзинками й горішками.

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