Вони можуть стати не лише прикрасою, а й оригінальним десертом. Діти точно будуть у захваті.

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Як приготувати шоколадні гнізда на паску

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. У каструлі розтопіть масло, додайте молоко, цукор, какао і ванільний цукор. Доведіть до кипіння. Варіть на маленькому вогні, помішуючи, 1 хвилину.
  2. Зніміть каструлю з вогню, додайте арахісову пасту та перемішайте. Всипте вівсяні пластівці та знову добре перемішайте.
  3. Розділіть масу на 6 частин і сформуйте з них кульки. Дайте охолонути протягом 5 хвилин.
  4. Потім сформуйте з кульок гнізда і залиште їх на 1 годину застигати.
  5. На водяній бані розтопіть шоколад і налийте його в гнізда.
  6. Дайте трохи охолонути та прикрасьте зверху родзинками й горішками.