Густое и невероятно ароматное: рецепт совершенного варенья из клубники
24 мая 2024, 23:22Читати новину українською
Источник:pmg.ua
Пока продолжается сезон клубники, стоит подумать и о некоторых запасах. Варенье – отличный способ насладиться вкусом любимой ягоды тогда, когда захочется.
Обычно для приготовления варенья достаточно только ягод и сахара. Однако стоит не забыть позаботиться о полезных советах и правильном рецепте, который вы сможете повторить абсолютно без забот.
Будет интересно Картофель, масло и чеснок: шедевр на вкус, который не требует усилий
Рецепт густого клубничного варенья из клубники
Время: 2 часа
Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 700 грамм сахара;
– по желанию можно добавить столовую ложку лимонного сока.
Приготовление:
- Клубнику перебираем, моем и удаляем хвостики.
- Разрезаем ягоды пополам, крупные – на 4 части.
- Выкладываем клубнику в кастрюлю, пересыпаем сахаром и оставляем на час, чтобы ягоды пустили сок. Добавляем лимонный сок.
- Ставим кастрюлю на медленный огонь и доводим до кипения.
- Варим на медленном огне до часа времени, регулируем по желаемой густоте. Время от времени снимаем пену.
- Снимаем варенье с огня и разливаем по стерилизованным банкам.
- плотно закручиваем банки и переворачиваем до полного остывания.
Приятного аппетита!Это очень вкусно: делаем "Наполеон" с клубничным кремом.