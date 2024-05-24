Этот рецепт "Наполеона" поражает своей простотой. Обычно десерты такого уровня довольно капризны в исполнении, однако с этим рецептом у вас не возникнет никаких проблем.
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Рецепт "Наполеона" с клубникой
Время: 2 часа + время в холодильнике
Порций: 8
Приготовление:
- Смешиваем половину сахара, муку, соль и яйца. Тщательно все перемешиваем.
- В кастрюле соединяем молоко (должно быть комнатной температуры) и вторую половину сахара, а также ванилин. Доводим до кипения на среднем огне, постоянно помешиваем.
- Переливаем молочную смесь в яичную и перемешиваем. Возвращаем на огонь и варим до консистенции густой домашней сметаны.
- Снимаем с огня, добавляем масло и перемешиваем.
- Накрываем пищевой пленкой и охлаждаем.
- Теперь клубничная начинка. Смешиваем сахар, крахмал, лимонный сок и нарезанную клубнику. Варим до загустения, постоянно помешивая.
- Также накрываем пленкой и даем остыть.
- Размораживаем слоеное тесто. Вырезаем 4 колы по 20 сантиметров в диаметре и выкладываем на пергамент. Выпекаем вместе с обрезками при 200 градусах 15 – 20 минут.
- Даем коржам остыть и делим их пополам, должно получиться 8 кусочков.
- Собираем торт: корж, крем, каждый второй корж дополнительно смазываем клубничной начинкой.
- Снаружи крем смазываем кремом.
- Обрезки блендируем и посыпаем ими торт.
- Ставим на несколько часов в холодильник.
Приятного аппетита!