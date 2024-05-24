Обычно для приготовления варенья достаточно только ягод и сахара. Однако стоит не забыть позаботиться о полезных советах и правильном рецепте, который вы сможете повторить абсолютно без забот.

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Рецепт густого клубничного варенья из клубники

Время: 2 часа

Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты: – 1 килограмм клубники;

– 700 грамм сахара;

– по желанию можно добавить столовую ложку лимонного сока.

Приготовление:

Клубнику перебираем, моем и удаляем хвостики. Разрезаем ягоды пополам, крупные – на 4 части. Выкладываем клубнику в кастрюлю, пересыпаем сахаром и оставляем на час, чтобы ягоды пустили сок. Добавляем лимонный сок. Ставим кастрюлю на медленный огонь и доводим до кипения. Варим на медленном огне до часа времени, регулируем по желаемой густоте. Время от времени снимаем пену. Снимаем варенье с огня и разливаем по стерилизованным банкам. плотно закручиваем банки и переворачиваем до полного остывания.

Приятного аппетита!

Это очень вкусно: делаем "Наполеон" с клубничным кремом.