Обычно для приготовления варенья достаточно только ягод и сахара. Однако стоит не забыть позаботиться о полезных советах и правильном рецепте, который вы сможете повторить абсолютно без забот.

Будет интересно Картофель, масло и чеснок: шедевр на вкус, который не требует усилий

Рецепт густого клубничного варенья из клубники

Время: 2 часа

Порций: в зависимости от размера банок

Приготовление:

  1. Клубнику перебираем, моем и удаляем хвостики.
  2. Разрезаем ягоды пополам, крупные – на 4 части.
  3. Выкладываем клубнику в кастрюлю, пересыпаем сахаром и оставляем на час, чтобы ягоды пустили сок. Добавляем лимонный сок.
  4. Ставим кастрюлю на медленный огонь и доводим до кипения.
  5. Варим на медленном огне до часа времени, регулируем по желаемой густоте. Время от времени снимаем пену.
  6. Снимаем варенье с огня и разливаем по стерилизованным банкам.
  7. плотно закручиваем банки и переворачиваем до полного остывания.

Приятного аппетита!