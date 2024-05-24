Зазвичай для приготування варення достатньо лише ягід та цукру. Однак варто не забути попіклуватися про корисні поради та правильний рецепт, який ви зможете повторити абсолютно без турбот.

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Рецепт густого полуничного варення

Час: 2 години

Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти: – 1 кілограм полуниці;

– 700 грамів цукру;

– за бажанням можна додати столову ложку лимонного соку.

Приготування:

Полуницю перебираємо, миємо та видаляємо хвостики. Розрізаємо ягоди навпіл, великі – на 4 частини. Викладаємо полуницю в каструлю, пересипаємо цукром та залишаємо на годину, щоб ягоди пустили сік. Додаємо лимонний сік. Ставимо каструлю на повільний вогонь та доводимо до кипіння. Варимо на повільному вогні до години часу, регулюємо за бажаною густиною. Час від часу знімаємо піну. Знімаємо варення з вогню та розливаємо по стерилізованих банках. щільно закручуємо банки та перевертаємо до повного охолодження.

Смачного!

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