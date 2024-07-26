Хлеб, который поразит пользой: оригинальный способ использования кабачков
26 июля 2024, 06:16Читати новину українською
Источник:prostoway
Кабачковый хлеб – это то, что вы просто обязаны попробовать. Такой способ использования сезонных овощей уже покорил сердце многих хозяек.
Это блюдо быстро станет любимицей вашей семьи. Этот оригинальный хлеб не только вкусный, но и порадует своими полезными характеристиками.
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Рецепт кабачкового хлеба
Время: 1 час 10 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– 500 грамм кабачков;
– 3 яйца;
– 200 грамм муки;
– 100 грамм твердого сыра;
– чайная ложка разрыхлителя;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– пучок укропа;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки грубо натираем и отжимаем лишнюю жидкость.
- В отдельной миске взбиваем яйца с маслом до легкой пены, солим и перчим.
- Добавляем к яичной смеси кабачки и мелко нарезанный укроп.
- Просеиваем муку с разрыхлителем и постепенно вводим в смесь.
- Добавляем натертый сыр и снова перемешиваем.
- Выливаем тесто в форму для хлеба и выпекаем 45 – 50 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!Выглядит как с картинки в кино: простой рецепт американского шоколадного печенья.