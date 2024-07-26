Ця страва швидко стане улюбленицею вашої родини. Цей оригінальний хліб не лише смачний, а й потішить своїми корисними характеристиками.
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Рецепт кабачкового хліба
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Кабачки грубо натираємо та віджимаємо зайву рідину.
- В окремій мисці збиваємо яйця з олією до легкої піни, солимо та перчимо.
- Додаємо до яєчної суміші кабачки та дрібно нарізаний кріп.
- Просіюємо борошно з розпушувачем та поступово вводимо у суміш.
- Додаємо натертий сир та знову перемішуємо.
- Виливаємо тісто у форму для хліба та випікаємо 45 – 50 хвилин при 180 градусах.
Смачного!