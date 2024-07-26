Ця страва швидко стане улюбленицею вашої родини. Цей оригінальний хліб не лише смачний, а й потішить своїми корисними характеристиками.

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Рецепт кабачкового хліба

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  1. Кабачки грубо натираємо та віджимаємо зайву рідину.
  2. В окремій мисці збиваємо яйця з олією до легкої піни, солимо та перчимо.
  3. Додаємо до яєчної суміші кабачки та дрібно нарізаний кріп.
  4. Просіюємо борошно з розпушувачем та поступово вводимо у суміш.
  5. Додаємо натертий сир та знову перемішуємо.
  6. Виливаємо тісто у форму для хліба та випікаємо 45 – 50 хвилин при 180 градусах.

Смачного!