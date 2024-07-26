Это блюдо быстро станет любимицей вашей семьи. Этот оригинальный хлеб не только вкусный, но и порадует своими полезными характеристиками.

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Рецепт кабачкового хлеба

Время: 1 час 10 минут

Порций: 1

Приготовление:

  1. Кабачки грубо натираем и отжимаем лишнюю жидкость.
  2. В отдельной миске взбиваем яйца с маслом до легкой пены, солим и перчим.
  3. Добавляем к яичной смеси кабачки и мелко нарезанный укроп.
  4. Просеиваем муку с разрыхлителем и постепенно вводим в смесь.
  5. Добавляем натертый сыр и снова перемешиваем.
  6. Выливаем тесто в форму для хлеба и выпекаем 45 – 50 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!