Как приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напитка
Источник:Beszamel
Освежающий квас – идеальное средство облегчить жаркие дни. Приготовьте дома этот ароматный и особенный напиток.
С давних времен в летний период украинцы любят пить квас. Этот напиток можно легко приготовить своими руками, нужно всего несколько простых ингредиентов.
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Рецепт хлебного кваса
- Время: 40 минут + 3 дня
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма целозернового хлеба;
– 5 литров воды;
– 4 чайные ложки сухих дрожжей;
– несколько ложек сахара;
– изюм по вкусу.
Приготовление:
- Цельнозерновой хлеб нарежьте ломтиками и поджарьте в духовке.
- Затем гренки измельчите, залейте 5 литрами теплой кипяченой воды и добавьте дрожжи и сахар
- Накройте и оставьте в теплом месте на 3 дня.
- Процедите через мелкое сито, разлейте по бутылкам и добавьте немного изюма по вкусу.
- Закройте и храните в холодильнике (до 10 дней).
Полезно знать
Скорость приготовления кваса обычно зависит от температуры. При повышенных градусах время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше вы будете выдерживать квас – тем насыщеннее и резче будет его вкус.
Кроме прохладного кваса, приготовьте пожилой лимонад без сахара – это так вкусно!