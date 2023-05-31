З давніх часів у літній період українці полюбляють пити квас. Цей напій можна легко приготувати власноруч, потрібно лише кілька простих інгредієнтів.

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Рецепт хлібного квасу

  • Час: 40 хвилин + 3 дні
  • Порцій: 6

Чудовий напій / Фото unsplash

Приготування:

  • Цілозерновий хліб наріжте скибочками і підсмажте в духовці.
  • Згодом грінки подрібніть, залийте 5 літрами теплої кип'яченої води та додайте дріжджі і цукор.
  • Накрийте і залиште в теплому місці на 3 дні.
  • Процідіть через дрібне сито, розлийте по пляшках та додайте трохи родзинок до смаку.
  • Закрийте і зберігайте в холодильнику (до 10 днів).

Корисно знати

Швидкість приготування квасу зазвичай залежить від температури. При підвищених градусах час приготування квасу буде мінімальним. Чим більше ви будете витримувати квас – тим більш насиченим і різким буде його смак.

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