Минестроне может порадовать не только своим вкусом, но и бюджетностью. На его приготовление не надо тратить много денег, даже если нужно накормить большую семью.

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Рецепт супа минестроне

Время: до 1 часа

Порций: 4

Приготовление:

  1. Оливковое масло разогреваем в большой кастрюле с крышкой.
  2. Добавляем лук, морковь и сельдерей, солим, перчим и готовим в 10 минут.
  3. Добавляем чеснок и жарим еще 1 минуту.
  4. Добавляем томатное пюре и готовим еще 3 минуты.
  5. Добавляем помидоры и бульон. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и готовим 15 минут.
  6. В кастрюлю добавляем фасоль и спагетти готовим до готовности макаронных изделий.
  7. Добавляем капусту и варим еще 2 минуты.
  8. Консистенцию супа можно регулировать горячей водой.

Приятного аппетита!