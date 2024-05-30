Минестроне может порадовать не только своим вкусом, но и бюджетностью. На его приготовление не надо тратить много денег, даже если нужно накормить большую семью.

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Рецепт супа минестроне

Время: до 1 часа

Порций: 4

Ингредиенты: – столовая ложка оливкового масла;

– 1 лук;

– 2 почищенные и нарезанные морковки;

– 3 нарезанные палочки сельдерея;

– 2 мелко нарезанные зубчики чеснока;

– 2 столовые ложки томатного пюре;

– 400 грамм нарезанных помидоров;

– 1,2 литра куриного бульона;

– 400 грамм консервированной фасоли, промытой и сухой;

– 100 грамм мелко поломанных спагетти;

– 1/4 головки капусты, мелко шинкуем;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Оливковое масло разогреваем в большой кастрюле с крышкой. Добавляем лук, морковь и сельдерей, солим, перчим и готовим в 10 минут. Добавляем чеснок и жарим еще 1 минуту. Добавляем томатное пюре и готовим еще 3 минуты. Добавляем помидоры и бульон. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и готовим 15 минут. В кастрюлю добавляем фасоль и спагетти готовим до готовности макаронных изделий. Добавляем капусту и варим еще 2 минуты. Консистенцию супа можно регулировать горячей водой.

Приятного аппетита!

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