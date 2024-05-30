Минестроне может порадовать не только своим вкусом, но и бюджетностью. На его приготовление не надо тратить много денег, даже если нужно накормить большую семью.
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Рецепт супа минестроне
Время: до 1 часа
Порций: 4
Приготовление:
- Оливковое масло разогреваем в большой кастрюле с крышкой.
- Добавляем лук, морковь и сельдерей, солим, перчим и готовим в 10 минут.
- Добавляем чеснок и жарим еще 1 минуту.
- Добавляем томатное пюре и готовим еще 3 минуты.
- Добавляем помидоры и бульон. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и готовим 15 минут.
- В кастрюлю добавляем фасоль и спагетти готовим до готовности макаронных изделий.
- Добавляем капусту и варим еще 2 минуты.
- Консистенцию супа можно регулировать горячей водой.
Приятного аппетита!