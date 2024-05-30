Мінестроне може потішити не лише своїм смаком, а й бюджетністю. На його приготування не треба витрачати багато грошей, навіть якщо потрібно нагодувати велику сім'ю.
Цікаво А стримувати себе так важко: скільки черешень можна їсти на день
Рецепт супу мінестроне
Час: до 1 години
Порцій: 4
Приготування:
- Оливкову олію розігріваємо у великій каструлі з кришкою.
- Додаємо цибулю, моркву і селеру, солимо, перчимо і готуємо у 10 хвилин.
- Додаємо часник і смажимо ще 1 хвилину.
- Додаємо томатне пюре і готуємо ще 3 хвилини.
- Додаємо помідори і бульйон. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь та готуємо 15 хвилин.
- У каструлю додаємо квасолю та спагетті готуємо до готовності макаронних виробів.
- Додаємо капусту та варимо ще 2 хвилини.
- Консистенцію супу можна регулювати гарячою водою.
Смачного!