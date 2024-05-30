Мінестроне може потішити не лише своїм смаком, а й бюджетністю. На його приготування не треба витрачати багато грошей, навіть якщо потрібно нагодувати велику сім'ю.

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Рецепт супу мінестроне

Час: до 1 години

Порцій: 4

Інгредієнти: – столова ложка оливкової олії;

– 1 цибуля;

– 2 почищені та нарізані морквини;

– 3 нарізані палички селери;

– 2 дрібно нарізані зубчики часнику;

– 2 столові ложки томатного пюре;

– 400 грамів нарізаних помідорів;

– 1,2 літра курячого бульйону;

– 400 грамів консервованої квасолі, промитої та сухої;

– 100 грамів дрібно поламаних спагетті;

– 1/4 головки капусти, дрібно шаткуємо;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Оливкову олію розігріваємо у великій каструлі з кришкою. Додаємо цибулю, моркву і селеру, солимо, перчимо і готуємо у 10 хвилин. Додаємо часник і смажимо ще 1 хвилину. Додаємо томатне пюре і готуємо ще 3 хвилини. Додаємо помідори і бульйон. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь та готуємо 15 хвилин. У каструлю додаємо квасолю та спагетті готуємо до готовності макаронних виробів. Додаємо капусту та варимо ще 2 хвилини. Консистенцію супу можна регулювати гарячою водою.

Смачного!

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