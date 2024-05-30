Мінестроне може потішити не лише своїм смаком, а й бюджетністю. На його приготування не треба витрачати багато грошей, навіть якщо потрібно нагодувати велику сім'ю.

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Рецепт супу мінестроне

Час: до 1 години

Порцій: 4

Приготування:

  1. Оливкову олію розігріваємо у великій каструлі з кришкою.
  2. Додаємо цибулю, моркву і селеру, солимо, перчимо і готуємо у 10 хвилин.
  3. Додаємо часник і смажимо ще 1 хвилину.
  4. Додаємо томатне пюре і готуємо ще 3 хвилини.
  5. Додаємо помідори і бульйон. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь та готуємо 15 хвилин.
  6. У каструлю додаємо квасолю та спагетті готуємо до готовності макаронних виробів.
  7. Додаємо капусту та варимо ще 2 хвилини.
  8. Консистенцію супу можна регулювати гарячою водою.

Смачного!