Итальянская классика без лишних хлопот: легкий рецепт легендарного супа минестроне
Источник:BBC Food
Итальянская кухня – это блюда, которые приходятся по вкусу чуть ли не всем. Даже жидкие блюда имеют популярность, поэтому этим стоит воспользоваться, а особенно, когда с неохотой едят супы.
Минестроне может порадовать не только своим вкусом, но и бюджетностью. На его приготовление не надо тратить много денег, даже если нужно накормить большую семью.
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Рецепт супа минестроне
Время: до 1 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
– столовая ложка оливкового масла;
– 1 лук;
– 2 почищенные и нарезанные морковки;
– 3 нарезанные палочки сельдерея;
– 2 мелко нарезанные зубчики чеснока;
– 2 столовые ложки томатного пюре;
– 400 грамм нарезанных помидоров;
– 1,2 литра куриного бульона;
– 400 грамм консервированной фасоли, промытой и сухой;
– 100 грамм мелко поломанных спагетти;
– 1/4 головки капусты, мелко шинкуем;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Оливковое масло разогреваем в большой кастрюле с крышкой.
- Добавляем лук, морковь и сельдерей, солим, перчим и готовим в 10 минут.
- Добавляем чеснок и жарим еще 1 минуту.
- Добавляем томатное пюре и готовим еще 3 минуты.
- Добавляем помидоры и бульон. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и готовим 15 минут.
- В кастрюлю добавляем фасоль и спагетти готовим до готовности макаронных изделий.
- Добавляем капусту и варим еще 2 минуты.
- Консистенцию супа можно регулировать горячей водой.
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