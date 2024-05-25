"А так можно было?": быстрая и легкая картофельная запеканка на всю семью за минимум времени
25 мая 2024, 20:52Читати новину українською
Источник:ТикТок ivanna_onysko
Этот рецепт станет находкой для тех, кому часто нужно готовить на всю семью. Никакого долгого стояния у плиты – духовка прекрасно справится без вас.
Ценность этого рецепта заключается не только в невероятной простоте, но и вкусовых свойствах блюда. Вам не нужно долго колдовать, чтобы вкусно накормить семью, лучше уделить время на свои нужды.
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Рецепт картофельной запеканки
Время: 30 минут
Порций: 2Ингредиенты:
– 2 – 3 картофеля;
– 300 грамм твердого сыра;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка сметаны;
– несколько столовых ложек муки;
– соль и перец по вкусу;
– столовая ложка растительного масла;
– немного зелени.
Приготовление:
- Картофель грубо натираем.
- Добавляем яйцо, сметану, масло, часть сыра, муку, солим и перчим. Хорошо перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.
- Выкладываем массу на противень и разравниваем. Сверху посыпаем сыром.
- Выпекаем 20 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!Лучшего завтрака в выходной не придумаешь: готовим блины Рафаэлло.