"А так можно было?": быстрая и легкая картофельная запеканка на всю семью за минимум времени

25 мая 2024, 20:52
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Источник:

ТикТок ivanna_onysko

Этот рецепт станет находкой для тех, кому часто нужно готовить на всю семью. Никакого долгого стояния у плиты – духовка прекрасно справится без вас.

Ценность этого рецепта заключается не только в невероятной простоте, но и вкусовых свойствах блюда. Вам не нужно долго колдовать, чтобы вкусно накормить семью, лучше уделить время на свои нужды.

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Рецепт картофельной запеканки

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты: 
– 2 – 3 картофеля;
– 300 грамм твердого сыра;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка сметаны;
– несколько столовых ложек муки;
– соль и перец по вкусу;
– столовая ложка растительного масла;
– немного зелени.

Приготовление:

  1. Картофель грубо натираем.
  2. Добавляем яйцо, сметану, масло, часть сыра, муку, солим и перчим. Хорошо перемешиваем.
  3. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.
  4. Выкладываем массу на противень и разравниваем. Сверху посыпаем сыром.
  5. Выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська