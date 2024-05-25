"А так можно было?": быстрая и легкая картофельная запеканка на всю семью за минимум времени

Этот рецепт станет находкой для тех, кому часто нужно готовить на всю семью. Никакого долгого стояния у плиты – духовка прекрасно справится без вас.

Ценность этого рецепта заключается не только в невероятной простоте, но и вкусовых свойствах блюда. Вам не нужно долго колдовать, чтобы вкусно накормить семью, лучше уделить время на свои нужды.

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Рецепт картофельной запеканки

Время: 30 минут

Порций: 2

– 2 – 3 картофеля;– 300 грамм твердого сыра;– 1 яйцо;– 1 столовая ложка сметаны;– несколько столовых ложек муки;– соль и перец по вкусу;– столовая ложка растительного масла;– немного зелени.

Приготовление:

Картофель грубо натираем. Добавляем яйцо, сметану, масло, часть сыра, муку, солим и перчим. Хорошо перемешиваем. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом. Выкладываем массу на противень и разравниваем. Сверху посыпаем сыром. Выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!