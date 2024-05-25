Цінність цього рецепта полягає не лише у неймовірній простоті, а й смакових властивостях страви. Вам не потрібно довго чаклувати, щоб смачно нагодувати сім'ю, краще приділити час на свої потреби.
До теми Можна готувати щодня – не набридне: лінива запіканка, яку всі просто обожнюють
Рецепт картопляної запіканки
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Картоплю грубо натираємо.
- Додаємо яйце, сметану, олію, частину сиру, борошно, солимо та перчимо. Добре перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією.
- Викладаємо масу на деко та розрівнюємо. Зверху посипаємо сиром.
- Випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!