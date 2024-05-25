Цінність цього рецепта полягає не лише у неймовірній простоті, а й смакових властивостях страви. Вам не потрібно довго чаклувати, щоб смачно нагодувати сім'ю, краще приділити час на свої потреби.

До теми Можна готувати щодня – не набридне: лінива запіканка, яку всі просто обожнюють

Рецепт картопляної запіканки

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 – 3 картоплі;

– 300 грамів твердого сиру;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка сметани;

– кілька столових ложок борошна;

– сіль та перець до смаку;

– столова ложка олії;

– трішки зелені.

Приготування:

Картоплю грубо натираємо. Додаємо яйце, сметану, олію, частину сиру, борошно, солимо та перчимо. Добре перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією. Викладаємо масу на деко та розрівнюємо. Зверху посипаємо сиром. Випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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