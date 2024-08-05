Вы захотите делать его каждый день: невероятный морковный кекс: невероятный морковный кекс

5 августа 2024, 21:54
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Источник:

ВВС Food

Этот непревзойденный рецепт точно должен быть у каждой хозяйки. Без этого лакомства больше не обойдется ни одно чаепитие!

Этот простой морковный кекс прекрасно подойдет даже для того, чтобы взять его с собой на работу. Кстати, с глазурью можно экспериментировать, заменив апельсин на другой ингредиент.

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Рецепт морковного кекса

Время: 30 минут + более 1 часа на выпекание

Порций: 12

Ингредиенты:
для кекса:
– 140 миллилитров масла;
– 2 яйца;
– 200 грамм коричневого сахара;
– 300 грамм тертой моркови;
– 100 грамм изюма;
– 75 грамм измельченных орехов;
– 180 грамм муки с разрыхлителем;
– щепотка соли;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– 1/2 чайной ложки смеси специй;
для глазури:
– 200 грамм жирного сливочного сыра;
– 50 грамм сливочного масла (комнатной температуры);
– 1 чайная ложка ванилина;
– 50 грамм просеянной пудры;
– цедра 1 апельсина.

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 150 градусов.
  2. Выстилаем форму для хлеба пергаментом.
  3. Взбиваем яйца, добавляем масло, сахар, тертую морковь, изюм и измельченные орехи. Хорошо перемешиваем.
  4. Просеиваем ингредиенты, которые остались. Еще раз хорошо перемешиваем.
  5. Выливаем смесь в форму и выпекаем 1 час 15 минут.
  6. Вынимаем кекс из духовки и даем 5 минут остыть. Только после этого вынимаем его из формы.
  7. Теперь готовим глазурь. Взбиваем творог и масло. Добавляем ванилин, пудру и цедру и перемешиваем, пока глазурь не станет густой и однородной.
  8. Покрываем кекс, когда он полностью остынет.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська