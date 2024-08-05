Этот простой морковный кекс прекрасно подойдет даже для того, чтобы взять его с собой на работу. Кстати, с глазурью можно экспериментировать, заменив апельсин на другой ингредиент.

Читайте также "Он сделает результат совершенным": какой ингредиент гарантирует, что вы создадите идеальный бутерброд

Рецепт морковного кекса

Время: 30 минут + более 1 часа на выпекание

Порций: 12

Ингредиенты:

для кекса:

– 140 миллилитров масла;

– 2 яйца;

– 200 грамм коричневого сахара;

– 300 грамм тертой моркови;

– 100 грамм изюма;

– 75 грамм измельченных орехов;

– 180 грамм муки с разрыхлителем;

– щепотка соли;

– 1/2 чайной ложки соды;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1/2 чайной ложки смеси специй;

для глазури:

– 200 грамм жирного сливочного сыра;

– 50 грамм сливочного масла (комнатной температуры);

– 1 чайная ложка ванилина;

– 50 грамм просеянной пудры;

– цедра 1 апельсина.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 150 градусов. Выстилаем форму для хлеба пергаментом. Взбиваем яйца, добавляем масло, сахар, тертую морковь, изюм и измельченные орехи. Хорошо перемешиваем. Просеиваем ингредиенты, которые остались. Еще раз хорошо перемешиваем. Выливаем смесь в форму и выпекаем 1 час 15 минут. Вынимаем кекс из духовки и даем 5 минут остыть. Только после этого вынимаем его из формы. Теперь готовим глазурь. Взбиваем творог и масло. Добавляем ванилин, пудру и цедру и перемешиваем, пока глазурь не станет густой и однородной. Покрываем кекс, когда он полностью остынет.

Приятного аппетита!

Идеальное решение: как приготовить перец на зиму.