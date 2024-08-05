Этот простой морковный кекс прекрасно подойдет даже для того, чтобы взять его с собой на работу. Кстати, с глазурью можно экспериментировать, заменив апельсин на другой ингредиент.
Читайте также "Он сделает результат совершенным": какой ингредиент гарантирует, что вы создадите идеальный бутерброд
Рецепт морковного кекса
Время: 30 минут + более 1 часа на выпекание
Порций: 12
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 150 градусов.
- Выстилаем форму для хлеба пергаментом.
- Взбиваем яйца, добавляем масло, сахар, тертую морковь, изюм и измельченные орехи. Хорошо перемешиваем.
- Просеиваем ингредиенты, которые остались. Еще раз хорошо перемешиваем.
- Выливаем смесь в форму и выпекаем 1 час 15 минут.
- Вынимаем кекс из духовки и даем 5 минут остыть. Только после этого вынимаем его из формы.
- Теперь готовим глазурь. Взбиваем творог и масло. Добавляем ванилин, пудру и цедру и перемешиваем, пока глазурь не станет густой и однородной.
- Покрываем кекс, когда он полностью остынет.
Приятного аппетита!