Цей простий морквяний кекс чудово підійде навіть для того, аби взяти його з собою на роботу. До речі, з глазур'ю можна експериментувати, замінивши апельсин на інший інгредієнт.

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Рецепт морквяного кексу

Час: 30 хвилин + понад 1 годину на випікання

Порцій: 12

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 150 градусів.
  2. Вистеляємо форму для хліба пергаментом.
  3. Збиваємо яйця, додаємо олію, цукор, терту моркву, родзинки та подрібнені горіхи. Добре перемішуємо.
  4. Просіюємо інгредієнти, які залишилися. Ще раз добре перемішуємо.
  5. Виливаємо суміш у форму та випікаємо 1 годину 15 хвилин.
  6. Виймаємо кекс з духовки та даємо 5 хвилин охолонути. Лише після цього виймаємо його з форми.
  7. Тепер готуємо глазур. Збиваємо сир та масло. Додаємо ванілін, пудру та цедру і перемішуємо, поки глазур не стане густою та однорідною.
  8. Покриваємо кекс, коли він повністю охолоне.

Смачного!