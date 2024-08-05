Цей простий морквяний кекс чудово підійде навіть для того, аби взяти його з собою на роботу. До речі, з глазур'ю можна експериментувати, замінивши апельсин на інший інгредієнт.
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Рецепт морквяного кексу
Час: 30 хвилин + понад 1 годину на випікання
Порцій: 12
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 150 градусів.
- Вистеляємо форму для хліба пергаментом.
- Збиваємо яйця, додаємо олію, цукор, терту моркву, родзинки та подрібнені горіхи. Добре перемішуємо.
- Просіюємо інгредієнти, які залишилися. Ще раз добре перемішуємо.
- Виливаємо суміш у форму та випікаємо 1 годину 15 хвилин.
- Виймаємо кекс з духовки та даємо 5 хвилин охолонути. Лише після цього виймаємо його з форми.
- Тепер готуємо глазур. Збиваємо сир та масло. Додаємо ванілін, пудру та цедру і перемішуємо, поки глазур не стане густою та однорідною.
- Покриваємо кекс, коли він повністю охолоне.
Смачного!