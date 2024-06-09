Наслаждение без забот: простой рецепт невероятного клубничного мороженого

9 июня 2024, 10:25
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Источник:

ВВС Food

Запасы на весь год – это далеко не все опции, которые доступны в разгар сезона этой замечательной ягоды. Можно насладиться ею прямо сейчас, а еще лучше – порадовать детей любимым лакомством!

Клубничное мороженое имеет шансы стать лучшим вкусом этого лета. Всего несколько простых шагов – и вы с нетерпением будете ждать жару, чтобы насладиться этим лакомством.

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Рецепт клубничного мороженого

Время: 10 минут + 2 часа на застывание

Порций: 6 – 8

Ингредиенты: 

– 200 миллилитров жирных сливок;
– 100 грамм натурального йогурта;
– 400 грамм почищенной от плодоножек клубники;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 2 яйца + 2 желтка;
– 100 грамм сахара.

Приготовление:

  1. Взбиваем сливки до мягких пиков. Аккуратно добавляем йогурт и отставляем.
  2. Клубнику, сахарную пудру и лимонный сок взбиваем вместе до состояния однородного пюре.
  3. В жаропрочную миску кладем яйца, желтки, сахар и щепотку соли. Разогреваем на водяной бане до 70 градусов, постоянно помешиваем. Затем взбиваем смесь, пока она не будет белая, густая и не увеличится в объеме в 3 раза.
  4. 100 миллилитров клубничного пюре откладываем в небольшую миску.
  5. Остальное пюре смешиваем с яичной смесью до однородности.
  6. В сливки добавляем треть смеси, затем аккуратно добавляем остальные. Переливаем в контейнер для замораживания.
  7. Пюре, которое мы отложили, добавляем поверх мороженого и ложкой делаем "волны".
  8. Ставим в морозилку до заморозки, перед подачей вынимаем на 10 минут.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська