Полуничне морозиво має шанси стати найкращим смаком цього літа. Лише кілька простих кроків – і ви з нетерпінням будете чекати на спеку, аби насолодитися цим смаколиком.

Читайте також Що приготувати, коли зникло світло: добірка салатів на будь-який смак і гаманець

Рецепт полуничного морозива

Час: 10 хвилин + 2 години на застигання

Порцій: 6 – 8

Приготування:

  1. Збиваємо вершки до м'яких піків. Акуратно додаємо йогурт та відставляємо.
  2. Полуницю, цукрову пудру та лимонний сік збиваємо разом до стану однорідного пюре.
  3. У жароміцну миску кладемо яйця, жовтки, цукор та дрібку солі. Розігріваємо на водяній бані до 70 градусів, постійно помішуємо. Потім збиваємо суміш, поки вона не буде біла, густа та не збільшиться в об'ємі у 3 рази.
  4. 100 мілілітрів полуничного пюре відкладаємо у невелику миску.
  5. Решту пюре змішуємо з яєчною сумішшю до однорідності.
  6. У вершки додаємо третину суміші, потім акуратно додаємо решту. Переливаємо у контейнер для заморожування.
  7. Пюре, яке ми відклали, додаємо поверх морозива та ложкою робимо "хвилі".
  8. Ставимо у морозилку до замороження, перед подачею виймаємо на 10 хвилин.

Смачного!