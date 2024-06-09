Полуничне морозиво має шанси стати найкращим смаком цього літа. Лише кілька простих кроків – і ви з нетерпінням будете чекати на спеку, аби насолодитися цим смаколиком.
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Рецепт полуничного морозива
Час: 10 хвилин + 2 години на застигання
Порцій: 6 – 8
Приготування:
- Збиваємо вершки до м'яких піків. Акуратно додаємо йогурт та відставляємо.
- Полуницю, цукрову пудру та лимонний сік збиваємо разом до стану однорідного пюре.
- У жароміцну миску кладемо яйця, жовтки, цукор та дрібку солі. Розігріваємо на водяній бані до 70 градусів, постійно помішуємо. Потім збиваємо суміш, поки вона не буде біла, густа та не збільшиться в об'ємі у 3 рази.
- 100 мілілітрів полуничного пюре відкладаємо у невелику миску.
- Решту пюре змішуємо з яєчною сумішшю до однорідності.
- У вершки додаємо третину суміші, потім акуратно додаємо решту. Переливаємо у контейнер для заморожування.
- Пюре, яке ми відклали, додаємо поверх морозива та ложкою робимо "хвилі".
- Ставимо у морозилку до замороження, перед подачею виймаємо на 10 хвилин.
Смачного!