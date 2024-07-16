Идеальный для летних посиделок: готовим воздушно-нежный кокосовый пирог
16 июля 2024, 11:41Читати новину українською
Источник:"На пенсии"
Кокосовый пирог на кефире – это наслаждение, которое вам непременно нужно познать. Он настолько нежный, что сразу тает во рту.
Этот пирог получается воздушным как облачко, а все благодаря сливочной пропитке. Все, кому нравится вкус кокоса, остаются в восторге от этой нежной выпечки.
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Рецепт кокосового пирога на кефире
Время: 45 минут
Порций: 8
Ингредиенты:
– 250 миллилитров кефира;
– 250 грамм сахара;
– 240 грамм муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 10 грамм сахара;
– щепотка соли;
– 1 яйцо;
– кокосовая стружка.
Приготовление:
- Выливаем кефир в миску, добавляем 100 грамм сахара и яйцо. Взбиваем до однородности. Добавляем ванилин и соль, снова перемешиваем.
- В смесь просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и перемешиваем до однородности.
- В глубокой посуде смешиваем кокосовую стружку с остальным сахаром.
- Дно формы для выпекания застилаем пергаментом, а бока смазываем маслом. Выкладываем тесто в форму и разравниваем.
- Посыпаем верх пирога стружкой с сахаром.
- Выпекаем 15 минут при 180 градусах.
- Накрываем пирог фольгой и выпекаем еще 15 минут.
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