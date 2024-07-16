Цей пиріг виходить повітряним як хмаринка, а все завдяки вершковому просочуванню. Усі, кому подобається смак кокоса, залишаються в захваті від цієї ніжної випічки.

Цікаво Рецепт, що завжди вдається: готуємо розкішне варення-мус з полуниці

Рецепт кокосового пирога на кефірі

Час: 45 хвилин

Порцій: 8

Приготування:

  1. Виливаємо кефір у миску, додаємо 100 грамів цукру та яйце. Збиваємо до однорідності. Додаємо ванілін та сіль, знову перемішуємо.
  2. У суміш просіюємо борошно, додаємо розпушувач та перемішуємо до однорідності.
  3. У глибокій посудині змішуємо кокосову стружку з рештою цукру.
  4. Дно форми для випікання застеляємо пергаментом, а боки змащуємо олією. Викладаємо тісто у форму та розрівнюємо.
  5. Посипаємо верх пирога стружкою з цукром.
  6. Випікаємо 15 хвилин при 180 градусах.
  7. Накриваємо пиріг фольгою та випікаємо ще 15 хвилин.

Смачного!