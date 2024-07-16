Цей пиріг виходить повітряним як хмаринка, а все завдяки вершковому просочуванню. Усі, кому подобається смак кокоса, залишаються в захваті від цієї ніжної випічки.
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Рецепт кокосового пирога на кефірі
Час: 45 хвилин
Порцій: 8
Приготування:
- Виливаємо кефір у миску, додаємо 100 грамів цукру та яйце. Збиваємо до однорідності. Додаємо ванілін та сіль, знову перемішуємо.
- У суміш просіюємо борошно, додаємо розпушувач та перемішуємо до однорідності.
- У глибокій посудині змішуємо кокосову стружку з рештою цукру.
- Дно форми для випікання застеляємо пергаментом, а боки змащуємо олією. Викладаємо тісто у форму та розрівнюємо.
- Посипаємо верх пирога стружкою з цукром.
- Випікаємо 15 хвилин при 180 градусах.
- Накриваємо пиріг фольгою та випікаємо ще 15 хвилин.
Смачного!