Такой сыр можно намазывать на хлеб или использовать в различных блюдах. В частности, маскарпоне надо для тирамису.
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Рецепт домашнего крем-сыра
- Время: 5 минут + 5 – 6 часов на стабилизацию
- Порций: 8
Приготовление:
- В кастрюле соедините молоко, сметану, соль и сахар.
- Подогрейте до температуры 60 градусов.
- Поставьте дуршлаг на миску и застелите его марлей или муслином.
- Вылейте смесь в дуршлаг и отправьте в холодильник на 6 часов.