Такой сыр можно намазывать на хлеб или использовать в различных блюдах. В частности, маскарпоне надо для тирамису.

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Рецепт домашнего крем-сыра

Время : 5 минут + 5 – 6 часов на стабилизацию

: 5 минут + 5 – 6 часов на стабилизацию Порций: 8

Ингредиенты:

– 600 – 700 граммов сметаны от 20%;

– 150 миллилитров молока;

– щепотка соли;

– половина чайной ложки сахара.

Приготовление:

В кастрюле соедините молоко, сметану, соль и сахар. Подогрейте до температуры 60 градусов. Поставьте дуршлаг на миску и застелите его марлей или муслином. Вылейте смесь в дуршлаг и отправьте в холодильник на 6 часов.

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