Такой сыр можно намазывать на хлеб или использовать в различных блюдах. В частности, маскарпоне надо для тирамису.

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Рецепт домашнего крем-сыра

  • Время: 5 минут + 5 – 6 часов на стабилизацию
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. В кастрюле соедините молоко, сметану, соль и сахар.
  2. Подогрейте до температуры 60 градусов.
  3. Поставьте дуршлаг на миску и застелите его марлей или муслином.
  4. Вылейте смесь в дуршлаг и отправьте в холодильник на 6 часов.