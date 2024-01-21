В разы лучше магазинного: простой рецепт безупречного крем-сыра
21 января 2024, 22:32Читати новину українською
Источник:anny.cooking
Крем-сыр не обязательно покупать в магазине. Ведь домашний выходит ничем не хуже.
Такой сыр можно использовать в тортах и десертах. Ведь в нем совсем мало соли.
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Крем-сыр Филадельфия – пошаговый рецепт
- Время: 15 минут + 8 часов в отстаивание
- Порций: 10
– 300 – 400 граммов греческого йогурта;
– 350 – 400 граммов жирной сметаны;
– половина чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты.
- На кастрюльку или миску положите дуршлаг, а на него – муслин, марлю или тонкое хлопковое полотенце.
- Вылейте в дуршлаг сметанную смесь.
- Поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь.
- Домашний крем-сыр будет готов, когда стечет вся сыворотка.