Такий сир можна використовувати навіть в тортах та десертах. Адже солі в ньому зовсім мало.
Варто спробувати Вафельні трубочки, як з дитинства: готуємо зі згущеним молоком та крем-сиром
Крем-сир Філадельфія – покроковий рецепт
- Час: 15 хвилин + 8 годин на відстоювання
- Порцій: 10
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти.
- На каструльку чи миску покладіть друшляк, а на нього – муслін, марлю чи тонкий бавовняний рушник.
- Вилийте в друшляк сметанну суміш.
- Покладіть в холодильник на 8 годин або на ніч.
- Домашній крем-сир буде готовим, коли стече вся сироватка.