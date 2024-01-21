Такий сир можна використовувати навіть в тортах та десертах. Адже солі в ньому зовсім мало.

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Крем-сир Філадельфія – покроковий рецепт

Час : 15 хвилин + 8 годин на відстоювання

: 15 хвилин + 8 годин на відстоювання Порцій: 10

Інгредієнти:

– 300 – 400 грамів грецького йогурту;

– 350 – 400 грамів жирної сметани;

– половина чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти. На каструльку чи миску покладіть друшляк, а на нього – муслін, марлю чи тонкий бавовняний рушник. Вилийте в друшляк сметанну суміш. Покладіть в холодильник на 8 годин або на ніч. Домашній крем-сир буде готовим, коли стече вся сироватка.

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