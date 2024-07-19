Вкусные круассаны из песочного теста, наполненные до краев сладкой начинкой, готовятся из нескольких простых и недорогих ингредиентов. Просто используйте метод 1:1:1 – и хрустящая сладкая закуска придется по вкусу всем.

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Круассаны из песочного теста

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 грамм пшеничной муки;

– 300 грамм сыра;

– 300 грамм холодного сливочного масла;

– варенье или джем.

Приготовление:

Насыпьте муку в миску. Добавьте сливочное масло и нарезанный на мелкие кусочки сыр. Тщательно перемешайте, а затем замесите гладкое тесто. Разделите тесто на две части, сформируйте шарики, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте оба шарика в круглые лепешки. Каждый из них разрежьте на восемь треугольников. На треугольник положите по 1 чайной ложке варенья, варенья или джема. Свернуть от основания к верху. Выложите круассаны на расстоянии друг от друга на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 20 минут. Выньте и отставьте охлаждаться. Перед подачей лучше всего посыпать сахарной пудрой.

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