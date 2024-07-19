Смачні круасани з пісочного тіста, наповнені до країв солодкою начинкою, готуються з кількох простих і недорогих інгредієнтів. Просто використовуйте метод 1:1:1 – і хрустка солодка закуска припаде до смаку усім.
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Круасани з пісочного тіста
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Насипте борошно в миску.
- Додайте вершкове масло і нарізаний на дрібні шматочки сир. Ретельно перемішайте, а потім замісіть гладке тісто.
- Розділіть тісто на дві частини, сформуйте кульки, загорніть у фольгу і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте обидві кульки в круглі коржі.
- Кожен з них розріжте на вісім трикутників.
- На трикутник покладіть по 1 чайній ложці варення, варення або джему.
- Згорнути від основи до верху.
- Викладіть круасани на відстані один від одного на деко, застелене папером для випічки.
- Поставте деко в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте приблизно 20 хвилин.
- Вийміть і відставте охолоджуватися.
- Перед подачею найкраще посипати цукровою пудрою.