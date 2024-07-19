Смачні круасани з пісочного тіста, наповнені до країв солодкою начинкою, готуються з кількох простих і недорогих інгредієнтів. Просто використовуйте метод 1:1:1 – і хрустка солодка закуска припаде до смаку усім.

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Круасани з пісочного тіста

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Насипте борошно в миску.
  2. Додайте вершкове масло і нарізаний на дрібні шматочки сир. Ретельно перемішайте, а потім замісіть гладке тісто.
  3. Розділіть тісто на дві частини, сформуйте кульки, загорніть у фольгу і поставте в холодильник на 30 хвилин.
  4. Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте обидві кульки в круглі коржі.
  5. Кожен з них розріжте на вісім трикутників.
  6. На трикутник покладіть по 1 чайній ложці варення, варення або джему.
  7. Згорнути від основи до верху.
  8. Викладіть круасани на відстані один від одного на деко, застелене папером для випічки.
  9. Поставте деко в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте приблизно 20 хвилин.
  10. Вийміть і відставте охолоджуватися.
  11. Перед подачею найкраще посипати цукровою пудрою.