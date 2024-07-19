Смешайте все в соотношении один к одному: лучшие круассаны из песочного теста
19 июля 2024, 12:23Читати новину українською
Источник:Beszamel
Хрустящие круассаны со сладкой начинкой внутри это вкусный десерт или закуска. С этим проверенным рецептом все получится с первого раза.
Вкусные круассаны из песочного теста, наполненные до краев сладкой начинкой, готовятся из нескольких простых и недорогих ингредиентов. Просто используйте метод 1:1:1 – и хрустящая сладкая закуска придется по вкусу всем.
Интересно Все тонкости вкусного блюда: как варить кукурузу
Круассаны из песочного теста
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 300 грамм пшеничной муки;
– 300 грамм кисломолочного сыра;
– 300 грамм холодного сливочного масла;
– варенье или джем.
Приготовление:
- Насыпьте муку в миску.
- Добавьте сливочное масло и нарезанный на мелкие кусочки сыр. Тщательно перемешайте, а затем замесите гладкое тесто.
- Разделите тесто на две части, сформируйте шарики, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте оба шарика в круглые лепешки.
- Каждый из них разрежьте на восемь треугольников.
- На треугольник положите по 1 чайной ложке варенья, варенья или джема.
- Свернуть от основания к верху.
- Выложите круассаны на расстоянии друг от друга на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 20 минут.
- Выньте и отставьте охлаждаться.
- Перед подачей лучше всего посыпать сахарной пудрой.