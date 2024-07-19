Смешайте все в соотношении один к одному: лучшие круассаны из песочного теста

19 июля 2024, 12:23
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Источник:

Beszamel

Хрустящие круассаны со сладкой начинкой внутри это вкусный десерт или закуска. С этим проверенным рецептом все получится с первого раза.

Вкусные круассаны из песочного теста, наполненные до краев сладкой начинкой, готовятся из нескольких простых и недорогих ингредиентов. Просто используйте метод 1:1:1 – и хрустящая сладкая закуска придется по вкусу всем.

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Круассаны из песочного теста

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 грамм пшеничной муки;
– 300 грамм кисломолочного сыра;
– 300 грамм холодного сливочного масла;
– варенье или джем.

Приготовление:

  1. Насыпьте муку в миску.
  2. Добавьте сливочное масло и нарезанный на мелкие кусочки сыр. Тщательно перемешайте, а затем замесите гладкое тесто.
  3. Разделите тесто на две части, сформируйте шарики, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут.
  4. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте оба шарика в круглые лепешки.
  5. Каждый из них разрежьте на восемь треугольников.
  6. На треугольник положите по 1 чайной ложке варенья, варенья или джема.
  7. Свернуть от основания к верху.
  8. Выложите круассаны на расстоянии друг от друга на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  9. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 20 минут.
  10. Выньте и отставьте охлаждаться.
  11. Перед подачей лучше всего посыпать сахарной пудрой.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська