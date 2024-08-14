Их обожают все: как сделать хрустящие и сочные куриные стрипсы

Куриные стрипсы – удачная опция на любой случай жизни. Они хороши как с гарниром, так и дополняют просмотр любимого сериала.

Куриные стрипсы – это идеальное сочетание хрустящей панировки и сочного мяса. Подайте их с любимым соусом – и они исчезнут с тарелки очень быстро.

Читайте также И без грамма сахара: как наши бабушки делали варенье долгого хранения

Рецепт куриных стрипсов

Время: 30 минут + маринование

Порций: 2

– 2 измельченных зубчика чеснока;– 5 столовых ложек натурального йогурта;– щепотка соли;– 2 куриных филе;– 6 столовых ложек муки;– 6 столовых ложек панировочных сухарей;– 1 чайная ложка сладкой паприки;– 1 чайная ложка сушеного чеснока;– щепотка черного перца;– 1 яйцо;– растительное масло.

Приготовление:

К йогурту добавляем чеснок и соль. Курицу нарезаем полосками и маринуем в йогурте минимум 20 минут, хотя лучше оставить на ночь. Соединяем муку, панировочные сухари, паприку, гранулы чеснока, даем немного соли и перца. Взбиваем яйцо. Готовить курочку лучше всего в аэрофритюрнице, хотя можно использовать привычный способ с маслом. Каждый кусочек курочки обмакиваем в яйцо, а затем – в панировку. Жарим курочку до золотистого цвета. Если вы жарили ее в масле, то выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир. Подаем с любимым соусом.

Приятного аппетита!