Их обожают все: как сделать хрустящие и сочные куриные стрипсы

14 августа 2024, 23:55
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Автор: Лилия Имбировская-Сиваковская

Источник:

ВВС Food

Куриные стрипсы – удачная опция на любой случай жизни. Они хороши как с гарниром, так и дополняют просмотр любимого сериала.

Куриные стрипсы – это идеальное сочетание хрустящей панировки и сочного мяса. Подайте их с любимым соусом – и они исчезнут с тарелки очень быстро.

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Рецепт куриных стрипсов

Время: 30 минут + маринование

Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 измельченных зубчика чеснока;
– 5 столовых ложек натурального йогурта;
– щепотка соли;
– 2 куриных филе;
– 6 столовых ложек муки;
– 6 столовых ложек панировочных сухарей;
– 1 чайная ложка сладкой паприки;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– щепотка черного перца;
– 1 яйцо;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. К йогурту добавляем чеснок и соль. Курицу нарезаем полосками и маринуем в йогурте минимум 20 минут, хотя лучше оставить на ночь.
  2. Соединяем муку, панировочные сухари, паприку, гранулы чеснока, даем немного соли и перца.
  3. Взбиваем яйцо.
  4. Готовить курочку лучше всего в аэрофритюрнице, хотя можно использовать привычный способ с маслом.
  5. Каждый кусочек курочки обмакиваем в яйцо, а затем – в панировку.
  6. Жарим курочку до золотистого цвета.
  7. Если вы жарили ее в масле, то выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.
  8. Подаем с любимым соусом.

Приятного аппетита!

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