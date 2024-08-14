Вкусное варенье – это одна из самых ярких кулинарных особенностей предыдущих поколений. Нашим бабушкам не нужен был сахар, чтобы обеспечить длительное хранение этого лакомства.

Читайте также Хорошая идея для ужина: как вкусно приготовить куриное филе

Как сделать варенье без сахара

Этот способ проверен поколениями. Берем чистые и сухие ягоды (черники, клубники, земляники, малины или смородины) и растираем их до состояния кашицы. Добавляем мед в том количестве, что и ягод, и тщательно перемешиваем.

Полученную смесь перекладываем в бочку или кувшин, обвязываем тканью и оставляем храниться в прохладном месте. Вот и все – никакой пастеризации или манипуляций с ключом!

Невероятное наслаждение / Фото Pixabay

Также ягоды и фрукты можно немного поварить вместе с медом и закрыть привычным способом. Этот способ подойдет для тех, у кого нет возможности поставить варенье в прохладное место на длительное время.

Любимое приложение: как приготовить помидорный соус.