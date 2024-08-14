Курячі стріпси – це ідеальне поєднання хрусткої паніровки та соковитого м'яса. Подайте їх з улюбленим соусом – і вони зникнуть з тарілки дуже швидко.
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Рецепт курячих стріпсів
Час: 30 хвилин + маринування
Порцій: 2
Приготування:
- До йогурту додаємо часник та сіль. Курку нарізаємо смужками та маринуємо в йогурті мінімум 20 хвилин, хоча краще залишити на ніч.
- З'єднуємо борошно, панірувальні сухарі, паприку, гранули часнику, даємо трішки солі та перцю.
- Збиваємо яйце.
- Готувати курочку найкраще в аерофритюрниці, хоча можна використати звичний спосіб з олією.
- Кожен шматочок курочки вмокаємо в яйце, а потім – у паніровку.
- Смажимо курочку до золотистого кольору.
- Якщо ви смажили її в олії, то викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
- Подаємо з улюбленим соусом.
Смачного!