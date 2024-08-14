Курячі стріпси – це ідеальне поєднання хрусткої паніровки та соковитого м'яса. Подайте їх з улюбленим соусом – і вони зникнуть з тарілки дуже швидко.

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Рецепт курячих стріпсів

Час: 30 хвилин + маринування

Порцій: 2

Приготування:

  1. До йогурту додаємо часник та сіль. Курку нарізаємо смужками та маринуємо в йогурті мінімум 20 хвилин, хоча краще залишити на ніч.
  2. З'єднуємо борошно, панірувальні сухарі, паприку, гранули часнику, даємо трішки солі та перцю.
  3. Збиваємо яйце.
  4. Готувати курочку найкраще в аерофритюрниці, хоча можна використати звичний спосіб з олією.
  5. Кожен шматочок курочки вмокаємо в яйце, а потім – у паніровку.
  6. Смажимо курочку до золотистого кольору.
  7. Якщо ви смажили її в олії, то викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.
  8. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!