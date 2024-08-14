Курячі стріпси – це ідеальне поєднання хрусткої паніровки та соковитого м'яса. Подайте їх з улюбленим соусом – і вони зникнуть з тарілки дуже швидко.

Читайте також І без грама цукру: як наші бабусі робили варення довгого зберігання

Рецепт курячих стріпсів

Час: 30 хвилин + маринування

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 подрібнених зубчики часнику;

– 5 столових ложок натурального йогурту;

– дрібка солі;

– 2 курячих філе;

– 6 столових ложок борошна;

– 6 столових ложок панірувальних сухарів;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– дрібка чорного перцю;

– 1 яйце;

– олія.

Приготування:

До йогурту додаємо часник та сіль. Курку нарізаємо смужками та маринуємо в йогурті мінімум 20 хвилин, хоча краще залишити на ніч. З'єднуємо борошно, панірувальні сухарі, паприку, гранули часнику, даємо трішки солі та перцю. Збиваємо яйце. Готувати курочку найкраще в аерофритюрниці, хоча можна використати звичний спосіб з олією. Кожен шматочок курочки вмокаємо в яйце, а потім – у паніровку. Смажимо курочку до золотистого кольору. Якщо ви смажили її в олії, то викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!

Цей рецепт став хітом мережі: як приготувати кабачковий рулет.