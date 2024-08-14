Куриные стрипсы – это идеальное сочетание хрустящей панировки и сочного мяса. Подайте их с любимым соусом – и они исчезнут с тарелки очень быстро.
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Рецепт куриных стрипсов
Время: 30 минут + маринование
Порций: 2
Приготовление:
- К йогурту добавляем чеснок и соль. Курицу нарезаем полосками и маринуем в йогурте минимум 20 минут, хотя лучше оставить на ночь.
- Соединяем муку, панировочные сухари, паприку, гранулы чеснока, даем немного соли и перца.
- Взбиваем яйцо.
- Готовить курочку лучше всего в аэрофритюрнице, хотя можно использовать привычный способ с маслом.
- Каждый кусочек курочки обмакиваем в яйцо, а затем – в панировку.
- Жарим курочку до золотистого цвета.
- Если вы жарили ее в масле, то выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.
- Подаем с любимым соусом.
Приятного аппетита!