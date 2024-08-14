Куриные стрипсы – это идеальное сочетание хрустящей панировки и сочного мяса. Подайте их с любимым соусом – и они исчезнут с тарелки очень быстро.

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Рецепт куриных стрипсов

Время: 30 минут + маринование

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 измельченных зубчика чеснока;

– 5 столовых ложек натурального йогурта;

– щепотка соли;

– 2 куриных филе;

– 6 столовых ложек муки;

– 6 столовых ложек панировочных сухарей;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– щепотка черного перца;

– 1 яйцо;

– растительное масло.

Приготовление:

К йогурту добавляем чеснок и соль. Курицу нарезаем полосками и маринуем в йогурте минимум 20 минут, хотя лучше оставить на ночь. Соединяем муку, панировочные сухари, паприку, гранулы чеснока, даем немного соли и перца. Взбиваем яйцо. Готовить курочку лучше всего в аэрофритюрнице, хотя можно использовать привычный способ с маслом. Каждый кусочек курочки обмакиваем в яйцо, а затем – в панировку. Жарим курочку до золотистого цвета. Если вы жарили ее в масле, то выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир. Подаем с любимым соусом.

Приятного аппетита!

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