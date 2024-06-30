Наслаждение в каждом кусочке: рецепт знаменитого лосося терияки
30 июня 2024, 21:59Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Если вы ищете вариант быстрого позднего ужина – лучшего просто не найти. Немножко любимых овощей –и вы получите идеальное сочетание.
Это блюдо не требует сложных манипуляций или усилий. Несколько шагов – и вкусный сбалансированный ужин уже на столе.
Интересно Яйца надо варить: идеальный домашний майонез от Эктора – почему он вызвал споры
Рецепт лосося терияки
Время: до 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 филе лосося;
– 4 – 5 столовых ложек соуса терияки;
– цедра и сок 1 лайма;
– 1 маленький перец чили;
– 2 столовые ложки кленового сиропа;
– 1 нарезанный зубчик чеснока;
– 1 мелко нарезанный кусочек имбиря;
– 1 лист яичной лапши;
– пучок измельченного кориандра;
– 1 столовая ложка кунжутного масла.
Приготовление:
- На сковороде разогреваем масло и жарим имбирь, чеснок и измельченный перец чили.
- Добавляем сок и цедру лайма, а также соевый соус.
- Добавляем кленовый сироп и жарим 1 минуту.
- Лосося жарим по 2 минуты с каждой стороны.
- Добавляем его к соусу.
- Варим лапшу и добавляем к ней кунжутное масло, приправы, кориандр и выжатый лайм.
- Подаем лосося на листе лапши.
Приятного аппетита!Не надо ее варить: популярный рецепт салата с мивиной.