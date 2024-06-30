Наслаждение в каждом кусочке: рецепт знаменитого лосося терияки

30 июня 2024, 21:59
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Источник:

ВВС Food

Если вы ищете вариант быстрого позднего ужина – лучшего просто не найти. Немножко любимых овощей –и вы получите идеальное сочетание.

Это блюдо не требует сложных манипуляций или усилий. Несколько шагов – и вкусный сбалансированный ужин уже на столе.

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Рецепт лосося терияки

Время: до 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 филе лосося;
– 4 – 5 столовых ложек соуса терияки;
– цедра и сок 1 лайма;
– 1 маленький перец чили;
– 2 столовые ложки кленового сиропа;
– 1 нарезанный зубчик чеснока;
– 1 мелко нарезанный кусочек имбиря;
– 1 лист яичной лапши;
– пучок измельченного кориандра;
– 1 столовая ложка кунжутного масла.

Приготовление:

  1. На сковороде разогреваем масло и жарим имбирь, чеснок и измельченный перец чили.
  2. Добавляем сок и цедру лайма, а также соевый соус.
  3. Добавляем кленовый сироп и жарим 1 минуту.
  4. Лосося жарим по 2 минуты с каждой стороны.
  5. Добавляем его к соусу.
  6. Варим лапшу и добавляем к ней кунжутное масло, приправы, кориандр и выжатый лайм.
  7. Подаем лосося на листе лапши.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська