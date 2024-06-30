Ця страва не потребує складних маніпуляцій або зусиль. Кілька кроків – і смачна збалансована вечеря вже на столі.

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Рецепт лосося теріякі

Час: до 30 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. На сковороді розігріваємо олію та смажимо імбир, часник і подрібнений перець чилі.
  2. Додаємо сік і цедру лайма, а також соєвий соус.
  3. Додаємо кленовий сироп та смажимо 1 хвилину.
  4. Лосося смажимо по 2 хвилини з кожного боку.
  5. Додаємо його до соусу.
  6. Варимо локшину та додаємо до неї кунжутну олію, приправи, коріандр і вичавлений лайм.
  7. Подаємо лосося на листі локшини.

Смачного!