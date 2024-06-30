Ця страва не потребує складних маніпуляцій або зусиль. Кілька кроків – і смачна збалансована вечеря вже на столі.

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Рецепт лосося теріякі

Час: до 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 філе лосося;

– 4 – 5 столових ложок соусу теріякі;

– цедра і сік 1 лайма;

– 1 маленький перець чилі;

– 2 столові ложки кленового сиропу;

– 1 нарізаний зубчик часнику;

– 1 дрібно нарізаний шматочок імбиру;

– 1 лист яєчної локшини;

– пучок подрібненого коріандру;

– 1 столова ложка кунжутної олії.

Приготування:

На сковороді розігріваємо олію та смажимо імбир, часник і подрібнений перець чилі. Додаємо сік і цедру лайма, а також соєвий соус. Додаємо кленовий сироп та смажимо 1 хвилину. Лосося смажимо по 2 хвилини з кожного боку. Додаємо його до соусу. Варимо локшину та додаємо до неї кунжутну олію, приправи, коріандр і вичавлений лайм. Подаємо лосося на листі локшини.

Смачного!

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