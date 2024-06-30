Ця страва не потребує складних маніпуляцій або зусиль. Кілька кроків – і смачна збалансована вечеря вже на столі.
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Рецепт лосося теріякі
Час: до 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- На сковороді розігріваємо олію та смажимо імбир, часник і подрібнений перець чилі.
- Додаємо сік і цедру лайма, а також соєвий соус.
- Додаємо кленовий сироп та смажимо 1 хвилину.
- Лосося смажимо по 2 хвилини з кожного боку.
- Додаємо його до соусу.
- Варимо локшину та додаємо до неї кунжутну олію, приправи, коріандр і вичавлений лайм.
- Подаємо лосося на листі локшини.
Смачного!