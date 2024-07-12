От них не останется и крошки: делаем легендарные львовские бутерброды

12 июля 2024, 22:43
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Вкуснятина

Эти бутерброды покоряют с первого же кусочка. Если к вам собираются гости – лучшего начала застолья и не придумаешь.

Рецепт этих бутербродов просто должен быть у каждой хозяйки. Готовить их – дело нескольких минут, а эффект, который они дают, точно того стоит.

Интересно Их всегда сметают первыми: готовим нереально вкусные фаршированные яйца к праздничному столу

Рецепт львовских бутербродов

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 грамм сыра;
– 100 грамм сливочного масла (оно должно быть комнатной температуры);
– зубчик чеснока;
– сладкая паприка;
– зелень;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты смешиваем и перебиваем блендером.
  2. Намазываем хлеб нашей намазкой.
  3. Выкладываем мясо и овощи. Обычно это сочетание колбасы и свежего огурца, или ветчины и квашеного огурца.
  4. Сверху перед подачей натираем яйцо и сыр.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська