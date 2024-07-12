От них не останется и крошки: делаем легендарные львовские бутерброды
12 июля 2024, 22:43Читати новину українською
Источник:Вкуснятина
Эти бутерброды покоряют с первого же кусочка. Если к вам собираются гости – лучшего начала застолья и не придумаешь.
Рецепт этих бутербродов просто должен быть у каждой хозяйки. Готовить их – дело нескольких минут, а эффект, который они дают, точно того стоит.
Интересно Их всегда сметают первыми: готовим нереально вкусные фаршированные яйца к праздничному столу
Рецепт львовских бутербродов
Время: 20 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 грамм сыра;
– 100 грамм сливочного масла (оно должно быть комнатной температуры);
– зубчик чеснока;
– сладкая паприка;
– зелень;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Все ингредиенты смешиваем и перебиваем блендером.
- Намазываем хлеб нашей намазкой.
- Выкладываем мясо и овощи. Обычно это сочетание колбасы и свежего огурца, или ветчины и квашеного огурца.
- Сверху перед подачей натираем яйцо и сыр.
Приятного аппетита!Этот рассол делает магию: готовим аппетитные квашеные огурцы.