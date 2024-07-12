Рецепт цих канапок просто мусить бути у кожної господині. Готувати їх – справа кількох хвилин, а ефект, який вони дають, точно того вартує.

Цікаво Їх завжди змітають першими: готуємо нереально смачні фаршировані яйця до святкового столу

Рецепт львівських канапок

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Усі інгредієнти змішуємо та перебиваємо блендером.
  2. Намазуємо хліб нашою намазкою.
  3. Викладаємо м'ясо та овочі. Зазвичай це поєднання ковбаси та свіжого огірка, або ж шинки та квашеного огірка.
  4. Зверху перед подачею натираємо яйце та сир.

Смачного!