Рецепт цих канапок просто мусить бути у кожної господині. Готувати їх – справа кількох хвилин, а ефект, який вони дають, точно того вартує.
Цікаво Їх завжди змітають першими: готуємо нереально смачні фаршировані яйця до святкового столу
Рецепт львівських канапок
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Усі інгредієнти змішуємо та перебиваємо блендером.
- Намазуємо хліб нашою намазкою.
- Викладаємо м'ясо та овочі. Зазвичай це поєднання ковбаси та свіжого огірка, або ж шинки та квашеного огірка.
- Зверху перед подачею натираємо яйце та сир.
Смачного!