Яйца надо варить: идеальный домашний майонез от Эктора – почему он вызвал споры

29 июня 2024, 14:15
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Источник:

инстаграм hectorjimenezbravo

Майонез – популярное дополнение к множеству блюд. Оказывается, дома его готовить совсем просто!

Известный кулинар Эктор Хименес Браво показал легкий рецепт домашнего майонеза. Правда, он вызвал немало споров.

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Дело в том, что в классическом рецепте майонеза яйца должны быть сырыми, вместо этого переписи кулинар предлагает их сварить. Как бы там ни было, а этот домашний соус точно будет лучше магазинных аналогов.

Рецепт майонеза из вареных яиц от Эктора

Время: 15 минут

Порций: 1

Ингредиенты:
– 3 вареных вкрутую яйца;
– 80 миллилитров воды;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца варим и чистим.
  2. Все ингредиенты кладем в чашу блендера и взбиваем до состояния гладкой, однородной массы.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська