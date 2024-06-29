Яйца надо варить: идеальный домашний майонез от Эктора – почему он вызвал споры
29 июня 2024, 14:15Читати новину українською
Источник:инстаграм hectorjimenezbravo
Майонез – популярное дополнение к множеству блюд. Оказывается, дома его готовить совсем просто!
Известный кулинар Эктор Хименес Браво показал легкий рецепт домашнего майонеза. Правда, он вызвал немало споров.
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Дело в том, что в классическом рецепте майонеза яйца должны быть сырыми, вместо этого переписи кулинар предлагает их сварить. Как бы там ни было, а этот домашний соус точно будет лучше магазинных аналогов.
Рецепт майонеза из вареных яиц от Эктора
Время: 15 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– 3 вареных вкрутую яйца;
– 80 миллилитров воды;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Яйца варим и чистим.
- Все ингредиенты кладем в чашу блендера и взбиваем до состояния гладкой, однородной массы.
Приятного аппетита!