Відомий кулінар Ектор Хіменес Браво показав легкий рецепт домашнього майонезу. Щоправда, він викликав чимало суперечок.

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Річ у тім, що в класичному рецепті майонезу яйця повинні бути сирими, натомість для цього перепису кулінар пропонує їх зварити. Хай там як, а цей домашній соус точно буде кращим за магазинні аналоги.

Рецепт майонезу з варених яєць від Ектора

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– 3 варених на круто яйця;

– 80 мілілітрів води;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 1 столова ложка винного оцту;

– сіль до смаку.

Приготування:

Яйця варимо та чистимо. Усі інгредієнти кладемо у чашу блендера та збиваємо до стану гладкої, однорідної маси.

Смачного!

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