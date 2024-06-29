Відомий кулінар Ектор Хіменес Браво показав легкий рецепт домашнього майонезу. Щоправда, він викликав чимало суперечок.
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Річ у тім, що в класичному рецепті майонезу яйця повинні бути сирими, натомість для цього перепису кулінар пропонує їх зварити. Хай там як, а цей домашній соус точно буде кращим за магазинні аналоги.
Рецепт майонезу з варених яєць від Ектора
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Яйця варимо та чистимо.
- Усі інгредієнти кладемо у чашу блендера та збиваємо до стану гладкої, однорідної маси.
Смачного!