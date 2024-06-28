В честь такой особой встречи в Лондоне устроили пышные празднования, информирует Вкусно 24. Над обедом для королевских особ Великобритании и Японии работали несколько десятков человек.
Не пропустите Стейки с Канье Уэстом и южноафриканские блюда: Илон Маск празднует свой день рождения
Что ел японский император в гостях у короля Великобритании
Король организовал роскошный государственный банкет для императора и императрицы Японии в Букингемском дворце в первый день их государственного визита. Празднование устроили в просторном бальном зале дворца. Каждый стол имел изысканную сервировку золотыми приборами, а сам зал украшен люстрами и свечами.
Гостям подавали традиционные блюда: шотландских лангустов, корнуольское тюрбо, мусс с базиликом, перепелиные яйца. Десертом было мороженое с персиковым шербетом на прессованных персиках.
За обедом звучали песни "I Don't Know How to Love Him" из фильма об агенте 007 "Координаты "Скайфолл" и "They Can't Take That Away from Me" Джорджа Гершвина.
Персиковый шербет
- Время: 1 час
- Порции: 4
Особый десерт / Иллюстративное фото unsplash
Приготовление:
- Персики помойте, почистите от кожуры и удалите косточки.
- Нарежьте персики кусочками.
- В небольшой кастрюле смешайте сахар и воду.
- Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
- Варите сироп еще 2 – 3 минуты, затем снимите с огня и дайте немного остыть.
- В блендере смешайте нарезанные персики, лимонный сок и сироп до однородной массы.
- Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильную камеру на 3 – 4 часа.
- Каждый час перемешивайте шербет вилкой, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда.
- Перед подачей дайте шербету немного подтаять при комнатной температуре, чтобы его было легче накладывать.
- Подавайте персиковый шербет в чашках или стаканах.