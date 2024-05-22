Не только со сметаной: вкусный и быстрый десерт из клубники
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Сейчас именно то время, когда хочется насладиться вкусом клубники по полной. Меренговый рулет – это сочетание нежности с отличным вкусом этой ягоды.
Для этого десерту нужны простые ингредиенты, однако результат получается просто ошеломляющим. Он настолько удивляет нежностью и вкусом, что готов стать украшением любого праздничного стола.
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Рецепт меренги с клубникой
Время: 1 час + несколько часов
Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 грамм белка;
– 100 грамм сахара;
– 100 грамм сахарной пудры;
– 30 грамм кукурузного крахмала;
– щепотка соли;
– 5 грамм сока лимона;
– 350 грамм свежей клубники;
– 300 грамм крем-сыра;
– 60 грамм сливок (33%);
– еще 20 грамм сахарной пудры.
Приготовление:
- Взбиваем белок с щепоткой соли. Когда появится белая пена, медленно добавляем сахар и сахарную пудру. Продолжаем сбивать.
- Добавляем крахмал и лимонный сок. Взбиваем до стойких пиков.
- Меренгу выкладываем на пергамент, равномерно распределяем по противню и выпекаем 40 минут при 130 градусах.
- Смешиваем сливки, творог и пудру.
- Клубнику нарезаем кубиками.
- Запеченную меренгу переворачиваем внутренней стороной вверх. Смазываем кремом, добавляем клубнику и заворачиваем в рулет с помощью пищевой пленки.
- Готовые рулетики заворачиваем в пищевую пленку и ставим на несколько часов в холодильник.
Приятного аппетита!Пригодится: как жарить на масле, чтобы брызги не разлетались по всей плите.