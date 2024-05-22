Для цього десерту потрібні прості інгредієнти, однак результат виходить просто приголомшливим. Він настільки вражає ніжністю та смаком, що готовий стати окрасою будь-якого святкового столу.
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Рецепт меренги з полуницею
Час: 1 година + кілька годин
Порцій: 4
Приготування:
- Збиваємо білок з дрібкою солі. Коли з'явиться біла піна, поволі додаємо цукор та цукрову пудру. Продовжуємо збивати.
- Додаємо крохмаль та лимонний сік. Збиваємо до стійких піків.
- Меренгу викладаємо на пергамент, рівномірно розподіляємо по деку та випікаємо 40 хвилин при 130 градусах.
- Змішуємо вершки, сир та пудру.
- Полуницю нарізаємо кубиками.
- Запечену меренгу перевертаємо внутрішньою стороною догори. Змащуємо кремом, додаємо полуницю та загортаємо у рулет за допомогою харчової плівки.
- Готові рулетики загортаємо в харчову плівку та ставимо на кілька годин у холодильник.
Смачного!