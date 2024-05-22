Для цього десерту потрібні прості інгредієнти, однак результат виходить просто приголомшливим. Він настільки вражає ніжністю та смаком, що готовий стати окрасою будь-якого святкового столу.

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Рецепт меренги з полуницею

Час: 1 година + кілька годин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Збиваємо білок з дрібкою солі. Коли з'явиться біла піна, поволі додаємо цукор та цукрову пудру. Продовжуємо збивати.
  2. Додаємо крохмаль та лимонний сік. Збиваємо до стійких піків.
  3. Меренгу викладаємо на пергамент, рівномірно розподіляємо по деку та випікаємо 40 хвилин при 130 градусах.
  4. Змішуємо вершки, сир та пудру.
  5. Полуницю нарізаємо кубиками.
  6. Запечену меренгу перевертаємо внутрішньою стороною догори. Змащуємо кремом, додаємо полуницю та загортаємо у рулет за допомогою харчової плівки.
  7. Готові рулетики загортаємо в харчову плівку та ставимо на кілька годин у холодильник.

Смачного!