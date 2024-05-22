Для этого десерту нужны простые ингредиенты, однако результат получается просто ошеломляющим. Он настолько удивляет нежностью и вкусом, что готов стать украшением любого праздничного стола.

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Рецепт меренги с клубникой

Время: 1 час + несколько часов

Порций: 4

Приготовление:

  1. Взбиваем белок с щепоткой соли. Когда появится белая пена, медленно добавляем сахар и сахарную пудру. Продолжаем сбивать.
  2. Добавляем крахмал и лимонный сок. Взбиваем до стойких пиков.
  3. Меренгу выкладываем на пергамент, равномерно распределяем по противню и выпекаем 40 минут при 130 градусах.
  4. Смешиваем сливки, творог и пудру.
  5. Клубнику нарезаем кубиками.
  6. Запеченную меренгу переворачиваем внутренней стороной вверх. Смазываем кремом, добавляем клубнику и заворачиваем в рулет с помощью пищевой пленки.
  7. Готовые рулетики заворачиваем в пищевую пленку и ставим на несколько часов в холодильник.

Приятного аппетита!