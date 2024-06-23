Меренга – это всегда очень вкусно, а особенно, когда к ней добавить подарки лета. Вы можете немного экспериментировать и добавить те ягоды, которые вам больше нравится.

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Меренга с летними ягодами

Время: 20 минут

Порций: 5

Приготовление:

  1. 150 грамм клубники взбиваем в блендере с 1/2 столовой ложки сахарной пудры. Должно получиться однородное пюре. Клубнику, которая осталась, нарезаем на 4 частицы.
  2. Взбиваем сливки с оставшейся пудрой до мягких пиков.
  3. 4 меренги крошим и добавляем к крему вместе с ягодами. Слегка перемешиваем.
  4. Добавляем клубничное пюре.
  5. Распределяем по порционным стаканам и сверху измельчаем последнее безе.
  6. Сразу подаем к столу.

Приятного аппетита!