Меренга – это всегда очень вкусно, а особенно, когда к ней добавить подарки лета. Вы можете немного экспериментировать и добавить те ягоды, которые вам больше нравится.

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Меренга с летними ягодами

Время: 20 минут

Порций: 5

Ингредиенты:

– 600 грамм клубники;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 600 миллилитров двойных сливок;

– 200 грамм малины, голубики, вишни и других ягод на выбор;

– 5 готовых гнезд безе.

Приготовление:

150 грамм клубники взбиваем в блендере с 1/2 столовой ложки сахарной пудры. Должно получиться однородное пюре. Клубнику, которая осталась, нарезаем на 4 частицы. Взбиваем сливки с оставшейся пудрой до мягких пиков. 4 меренги крошим и добавляем к крему вместе с ягодами. Слегка перемешиваем. Добавляем клубничное пюре. Распределяем по порционным стаканам и сверху измельчаем последнее безе. Сразу подаем к столу.

Приятного аппетита!

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