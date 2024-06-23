Меренга – это всегда очень вкусно, а особенно, когда к ней добавить подарки лета. Вы можете немного экспериментировать и добавить те ягоды, которые вам больше нравится.
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Меренга с летними ягодами
Время: 20 минут
Порций: 5
Приготовление:
- 150 грамм клубники взбиваем в блендере с 1/2 столовой ложки сахарной пудры. Должно получиться однородное пюре. Клубнику, которая осталась, нарезаем на 4 частицы.
- Взбиваем сливки с оставшейся пудрой до мягких пиков.
- 4 меренги крошим и добавляем к крему вместе с ягодами. Слегка перемешиваем.
- Добавляем клубничное пюре.
- Распределяем по порционным стаканам и сверху измельчаем последнее безе.
- Сразу подаем к столу.
Приятного аппетита!