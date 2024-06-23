Меренга – це завжди дуже смачно, а особливо, коли до неї додати подарунки літа. Ви можете трішки експериментувати та додати ті ягоди, які вам більше до вподоби.

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Меренга з літніми ягодами

Час: 20 хвилин

Порцій: 5

Приготування:

  1. 150 грамів полуниці збиваємо в блендері з 1/2 столової ложки цукрової пудри. Має вийти однорідне пюре. Полуницю, яка залишилася, нарізаємо на 4 частинки.
  2. Збиваємо вершки з рештою пудри до м'яких піків.
  3. 4 меренги кришимо та додаємо до крему разом з ягодами. Злегка перемішуємо.
  4. Додаємо полуничне пюре.
  5. Розподіляємо по порційних склянках та зверху подрібнюємо останнє безе.
  6. Одразу подаємо до столу.

Смачного!