Фантастическое сочетание: как сделать меренгу с летними ягодами

23 июня 2024, 12:59
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Источник:

ВВС Food

Что может быть вкуснее, чем сочетание летних ягод? Всего несколько простых шагов – и на вашем столе замечательное летнее наслаждение.

Меренга – это всегда очень вкусно, а особенно, когда к ней добавить подарки лета. Вы можете немного экспериментировать и добавить те ягоды, которые вам больше нравится.

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Меренга с летними ягодами

Время: 20 минут

Порций: 5

Ингредиенты:
– 600 грамм клубники;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 600 миллилитров двойных сливок;
– 200 грамм малины, голубики, вишни и других ягод на выбор;
– 5 готовых гнезд безе.

Приготовление:

  1. 150 грамм клубники взбиваем в блендере с 1/2 столовой ложки сахарной пудры. Должно получиться однородное пюре. Клубнику, которая осталась, нарезаем на 4 частицы.
  2. Взбиваем сливки с оставшейся пудрой до мягких пиков.
  3. 4 меренги крошим и добавляем к крему вместе с ягодами. Слегка перемешиваем.
  4. Добавляем клубничное пюре.
  5. Распределяем по порционным стаканам и сверху измельчаем последнее безе.
  6. Сразу подаем к столу.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська